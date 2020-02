Coronavirus: blog M5S, 'stop tasse in regioni emergenza'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "La tutela della salute dei cittadini è la priorità assoluta del governo e di tutti coloro i quali in questo difficile momento hanno a cuore la difesa l’interesse nazionale. Ma l’intervento sanitario non costituisce l’unico che stiamo mettendo in campo: tra le priorità c’è sicuramente il supporto al tessuto economico dei territori che si trovano all’interno della Zona Rossa". Si legge in un post su Il Blog delle Stelle.

"A questo proposito, ieri sera è stato varato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi".

"Inoltre, oggi pomeriggio, al Ministero per lo Sviluppo Economico il ministro Patuanelli incontrerà i rappresentanti di Confindustria, R.E TE. Imprese, Alleanza Cooperative Italiane e Confapi".