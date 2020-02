Coronavirus: Boone (Ocse), 'fiducia cruciale per buon andamento economia e mercati'

Parigi, 25 feb. (Adnkronos) – "La fiducia ha un ruolo cruciale per il buon andamento dell'economia e dei mercati. Serve la giusta trasparenza e dimostrare di saper gestire bene questi fenomeni". Ad affermarlo è il Chief economist dell'Ocse, Laurence Boone ai microfoni della tv all news Bfm in merito alle ripercussioni dell'emergenza coronavirus sull'economia a livello mondiale.

Per Boone bisogna "sostenere le imprese nei settori dove sono più colpite" e in particolare le aziende del settore del turismo. Nel caso in cui l'emergenza durasse nel tempo "bisognerebbe decidere misure di sostegno d bilancio" e "fare investimenti per sostenere l'attività economica".

Attualmente, osserva, "siamo in una situazione di indebitamento elevato e siamo ancora in una situazione di sostegno della politica monetaria che è ad un livello straordinario.

Le banche centrali sanno fornire liquidità nel momento giusto e hanno strumenti straordinari a disposizione rispetto a dieci anni fa". L'importante, aggiunge, "è assicurarsi che le imprese non riscontrino problemi di pagamenti".