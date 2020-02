Coronavirus: bozza ordinanza regioni non colpite, 'in uffici pa e scuole decalogo ministero salute'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Il decalogo del ministero della Salute per ridurre i rischi di contagio da Coronavirus da affiggere nelle scuole, università, uffici pubblici. Questa una delle misure contenute nella bozza di ordinanza -in possesso dall'Adnkronos- inviata in queste ore dal governo alle Regioni senza cluster, ovvero che non hanno focolai interni di Coronavirus.

"Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni – si legge nella bozza – devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento".