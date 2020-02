Coronavirus: Conte, 'rinvio referendum? No scenari drammatici'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Sono fiducioso perché gli esperti ci dicono che gli le misure messe in campo sono efficaci. Non dobbiamo ipotizzare in questo momento scenari drammatici". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Rai News24, risponde a chi gli chiede dell'ipotesi di rinvio del referendum per il Coronavirus.