Coronavirus: economisti Bocconi, 'è shock offerta, difficile prevedere durata'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – "Quanto dureranno gli effetti del Coronavirus non lo sa nessuno, nessuno sa quanto tempo ci vorrà a creare vaccino specifico, che è l'unico modo per combatterlo. Quello scatenato dal virus è uno shock all'offerta e l'emergenza non andrà via finché resterà questo shock". Francesco Giavazzi, economista della Bocconi, in un video pubblicato sulla pagina youtube dell'Università, cerca di fare chiarezza su quello che potrebbe succedere all'economia con l'escalation di casi di Coronavirus nel Nord Italia. "L'effetto – sottolinea – ha interrotto o reso più complicata la produzione di beni e servizi: è uno shock all'offerta. Gli strumenti che noi abbiamo di politica economica, quelli del Governo e delle banche centrali ad esempio, intervengono sul lato della domanda, aiutano cittadini a spendere, e quelle politiche ora non funzionano".

Questo genere di politiche economiche "possono servire – spiega – se bisogna spendere per aiutare gli ospedali oppure i cittadini a spendere se c'è panico e restano a casa".

Ma le previsioni sono difficili e "questa è una crisi economica diversa dalle altre". Sui mercati, tanto più, le reazioni sono state "irrazionali", spiega a sua volta in un video Andrea Beltratti, docente di Finanza della stessa università. "I mercati stanno reagendo molto male", anche peggio di quanto potessero far prevedere le indicazioni di Bankitalia sulla perdita possibile del Pil italiano per colpa del Coronavirus, ovvero lo 0,2%.