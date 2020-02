Coronavirus: Fico, 'grazie a gruppi per lavoro di queste ore'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Ho annullato la missione istituzionale a Londra prevista in questi giorni per stabilire in Conferenza dei Capigruppo l'organizzazione dei lavori alla Camera a seguito dell’approvazione dei provvedimenti varati dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Abbiamo appena concluso la riunione che ha definito all’unanimità il nuovo calendario". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"In questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Intercettazioni. Appena terminate le votazioni, si riunirà la commissione Affari sociali che continuerà l’esame del decreto Coronavirus già incardinato ieri, che così domani potrà passare all’esame dell’Aula per la discussione generale la mattina e il voto finale nel pomeriggio".

"Seguirà alle 21 l'informativa urgente del ministro della Salute Roberto Speranza, che potrete seguire in diretta televisiva Rai e in streaming sulla web tv della Camera.

Giovedì riprenderemo invece il decreto Intercettazioni che sarà chiuso in serata. Anche in questo caso prevista la diretta tv, a partire dalle 19, delle dichiarazioni di voto finali. Voglio ringraziare tutti i gruppi parlamentari per il lavoro e il confronto di queste ore".