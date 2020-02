Coronavirus: fonti governo, pronti a impugnare ordinanza Marche su chiusura scuole

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Scuole chiuse da domani fino al 4 marzo. L'accelerazione delle Marche, decisa dal governatore Luca Ceriscioli con un'ordinanza ad hoc, fa scoppiare una nuova grana tra governo e regioni, all'indomani dello scontro con la Lombardia. In Cdm se ne sta discutendo, riferiscono fonti di governo, e l'esecutivo sarebbe pronta ad impugnare l'ordinanza, per evitare che le regioni vadano "in ordine sparso" generando "confusione nei cittadini".