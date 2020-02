Coronavirus: P.Chigi, nessuno scontro Conte-Fontana

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "In queste ore leggiamo ricostruzioni di pura fantasia su un presunto scontro personale tra il Presidente Conte e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento". Così in una nota di Palazzo Chigi, dopo le ricostruzioni di una presunta lite stamani, nel corso della riunione nella sede della Protezione civile.

"Come possono dimostrare i numerosi ministri presenti alla riunione – si legge nella nota – il presidente Conte ha chiarito proprio in apertura della riunione la sua posizione e le sue precedenti dichiarazioni sul rapporto con le Regioni. Dopo questo suo intervento chiarificatore non si è più tornati sull’argomento e la riunione si è svolta in un clima di grande e proficua collaborazione. Oltretutto, nel corso di questa riunione Conte e Fontana hanno anche avuto una cordiale telefonata".