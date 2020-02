Coronavirus: sì unanime a decreto da commissione Affari sociali Camera

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Via libera unanime della commissione Affari sociali della Camera al decreto legge varato sabato scorso dal governo per fronteggiare l'emergenza legata al coronavirus. Tutti i partiti si sono espressi a favore del conferimento del mandato al relatore, la presidente della commissione Marialucia Lorefice, del Movimento 5 stelle, a riferire in Aula.