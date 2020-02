Coronavirus: Salvini a Conte, 'non sospensione ma esonero fisco in zone rosse' (2)

(Adnkronos) – "Da non dimenticare, inoltre, le ricadute sull'economia domestica delle famiglie e in particolare -prosegue Salvini- relativamente alla sospensione delle attività scolastiche. Faccio riferimento sia all'esigenza di aiutare i genitori che lavorano e sono costretti ad affidarsi a terze persone (con relativo esborso economico), sia alla necessità di garantire il completo ed efficace svolgimento del programma didattico.

"RingraziandoTi per l'attenzione, Ti assicuro fin d'ora il nostro pieno sostegno a tutte queste iniziative concrete se il Governo deciderà di attuarle".

"E' importante non sottovalutare la portata delle ricadute economiche negative generate dall'emergenza, così come accaduto per le fasi iniziali del contagio, e agire tempestivamente per mettere in campo tutto quanto un importante Paese come l'Italia è in grado di fare per supportare le proprie imprese e i propri cittadini".