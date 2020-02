Coronavirus: Salvini, 'telefonato a Conte, lettera con proposte Lega'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Come promesso, ho telefonato pochi minuti fa al presidente Conte per annunciargli la lettera con le proposte della Lega per tutelare famiglie, lavoratori, imprese, commercianti, artigiani e partite Iva". Lo scrive Matteo Salvini su Fb.

"È fondamentale che da oggi in avanti, a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, nessuno sottovaluti la portata delle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Coronavirus per l’intero Paese".