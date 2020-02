Coronavirus: sindacati chiedono incontro a sindaco Palermo

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) – Un incontro urgente con il sindaco di Palermo per "conoscere e prendere atto di tutti i provvedimenti previsti a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e delle eventuali misure programmate per affrontare l’emergenza coronavirus". A chiederlo sono Cgil, Cisl e Uil Palermo dopo la conferma del primo caso di Coronavirus in città.

"L’obiettivo è diffondere le informazioni fondamentali per la prevenzione in tutti i luoghi di lavoro – dicono – Riteniamo fondamentale che il clima non venga esasperato da informazioni fuorvianti e allarmistiche, per questo vogliamo conoscere direttamente dalle istituzioni preposte tutte le informazioni utili da diffondere fra i nostri lavoratori. Invitiamo i lavoratori alla calma e a seguire tutte le precauzioni che da giorni ci vengono comunicate".