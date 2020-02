Coronavirus: telefonata cordiale Conte-Salvini, 'proposte? Anche via mail'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Telefonata "cordiale" tra il premier Giuseppe Conte e il leader della Lega, Matteo Salvini, una chiamata sull'emergenza Coronavirus, la prima seguita alle polemiche dei giorni scorsi tra i due. Il leader della Lega, confermano fonti di Palazzo Chigi, ha annunciato al presidente del Consiglio la lettera con le proposte targate Lega per fronteggiare l'emergenza, o meglio i contraccolpi economici per il Paese. Proposte che Conte ha invitato a inviare anche via mail.