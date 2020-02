Coronavirus: Vicenza, nell'Alss 8 Berica ancora tutti negativi i test eseguiti

Vicenza, 25 feb. (Adnkronos) – Alle 12 di oggi non si registra nessun caso di Coronavirus tra i cittadini dell'Aulss 8 Berica. Sono circa 90 i tamponi già effettuati al San Bortolo di Vicenza, i cui esiti stanno via via arrivando e risultano, al momento, tutti negativi. La buona notizia è stata data questa mattina dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco in occasione di un aggiornamento sulla situazione e le disposizioni adottate.

A questo proposito il sindaco ha ribadito di voler attenersi in modo scrupoloso all'ordinanza del ministero della Salute e della Regione, così come chiarita dalla circolare regionale divulgata ieri sera. Si tratta di una posizione che ribadirà anche oggi pomeriggio all'incontro convocato dal Prefetto con i sindaci della provincia, auspicando l'adozione di linee generali comuni, pur considerando le specificità dei territori.

“E' importante – ha detto il sindaco – agire in modo coordinato, per contribuire a rendere il più efficace possibile le misure di contenimento del contagio e nello stesso tempo dare risposte chiare e univoche ai cittadini”.