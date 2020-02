Governo: Gelmini, 'niente sconti per coronavirus, restiamo opposizione'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Resterà la nostra radicale contrarietà nel metodo e nel merito rispetto ai due decreti che, fra Camera e Senato, stiamo affrontando. Se siamo arrivati a quattro giorni dalla scadenza di due decreti, il milleproroghe al Senato e le intercettazioni alla Camera, non è per responsabilità dell’opposizione. Deve dunque essere chiaro che al governo, per il giudizio sul suo operato e sulle misure scellerate che in materia di economia come in materia di giustizia ha varato, Forza Italia non farà alcuno ‘sconto coronavirus’. Siamo e restiamo all’opposizione. E continueremo a ribadire che un altro governo è possibile, un’altra Italia è possibile". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando all'assemblea dei deputati azzurri.