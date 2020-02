Messina: Galluzzo a Candiani, 'Db è per rispetto patti coalizione'

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) – "L'unica scelta non seria è quella della Lega che, in questo caso, fa accordi e non li rispetta". Così il deputato regionale di DiventeràBellissima Pino Galluzzo replica al commissario della Lega in Sicilia Stefano Candiani e al commissario provinciale a Messina Matteo Francilia che, in una nota, bollano come "poco seria" la decisione del movimento del presidente Musumeci di sostenere un proprio candidato alle amministrative di Milazzo (Messina).

"Pretendendo di avere il sostegno di DiventeràBellissima alle amministrative di Milazzo senza ricambiarlo su Barcellona, la Lega dimostra di pretendere 'la botte piena e la moglie ubriaca' – aggiunge – Ricordo a Candiani e a Francilia che la coalizione l’ha 'rotta' il capogruppo della Lega all’Ars ufficializzando la candidatura di Milazzo e il sostegno a Barcellona della candidatura di Forza Italia, quando al tavolo si era detto di attendere l’incontro regionale.

Noi siamo per l'unità della coalizione e per il rispetto dei patti e dalla Lega ci aspetteremmo sempre identico atteggiamento costruttivo invece di sterili polemiche come purtroppo sta accadendo in questo caso".