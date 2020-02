Palermo: maschere e vestiti Carnevale senza marchio CE, sequestrati oltre 400mila articoli

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) – Oltre 400mila prodotti di Carnevale, non conformi agli standard di sicurezza previsti dall’Unione europea, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nell'ambito di un piano di intervento avviato in tutta la provincia di Palermo. Maschere, vestiti, accessori e giocattoli per bambini, sprovvisti del marchio CE nonché delle indicazioni del produttore ed importatore, del luogo d’origine, delle istruzioni e precauzioni per l’utilizzo.

In particolare, 237mila articoli sono stati sequestrati in tre depositi a Palermo in uso ad una società di imprenditori. I responsabili sono stati denunciati per contraffazione e utilizzo di segni mendaci. Sono invece 177.275 i prodotti sequestrati dai finanzieri di Termini Imerese in un esercizio commerciale gestito da un imprenditore cinese; e 2.480 quelli sequestrati dalla Tenenza di Carini in un magazzino anch’esso riconducibile ad un soggetto cinese.