Violenza su donne: sì consiglio Lombardia a piano quadriennale interventi

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – Via libera dall’assemblea del consiglio regionale della Lombardia (51 a favore, 13 astenuti) al Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne. Il provvedimento prevede di ampliare il sistema strutturale di azioni integrate volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Tra le misure previste il consolidamento delle reti territoriali, il potenziamento e la qualificazione di strutture e servizi adibiti all’accoglienza e alla protezione delle vittime di violenza, l’incentivazione delle politiche di prevenzione.

“Il tema del contrasto alla violenza contro le donne – ha commentato il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti (Lega), che ha illustrato il provvedimento in Aula– è una priorità di Regione Lombardia.

In questo piano vengono inseriti più strumenti e anche la possibilità di coordinare meglio i tanti centri antiviolenza presenti sul territorio”.

Durante la trattazione sono state recepite alcune proposte migliorative avanzate dallo stesso Monti per gli interventi di assistenza a donne disabili vittime di violenza, gli emendamenti a firma di Monica Forte (M5S) sul tema delle molestie sessuali sul posto di lavoro e sul mobbing, oltre ad altre proposte avanzate da Paola Bocci (PD) per la presa in carico di minori vittime di violenza assistita. E’ stato anche approvato un documento in tema di programmazione degli interventi e dei fondi necessari, proposto dalla Consigliera Paola Bocci (PD) che ha annunciato il voto di astensione del suo gruppo: di questo ordine del giorno non è stata recepita la parte relativa alla procedura di inserimento del codice fiscale delle donne accolte nei Centri Anti Violenza.