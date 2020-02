Coronavirus: Assolombarda, 'emergenza economica, Lombardia vale un quinto del Pil'

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – “Siamo in emergenza economica. L’impatto del Coronavirus sull’economia globale lo sconteremo duramente". A sottolinearlo è Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda, in una dura nota. "Fermare la Lombardia, che era già in forte rallentamento, significa frenare oltre un quinto del pil italiano e dare un duro colpo a tutta la filiera dell’industria, che rischia di impiegare mesi a recuperare lo svantaggio economico con il resto del mondo".

In questa regione, continua, "lavorano un quarto degli addetti del manifatturiero italiano, da cui deriva oltre il 27% dell’export nazionale".