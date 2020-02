Coronavirus: Boccia, 'ordinanza presidente Marche Ceriscioli crea caos' (2)

(Adnkronos) – "Per fronteggiare l’emergenza <a href="https://www.notizie.it/tag/coronavirus/">coronavirus</a> -continua Boccia- il governo e le Regioni hanno operato rispettando rigorosamente il principio di leale collaborazione tra livelli istituzionali, pur rimanendo nell'ambito del perimetro normativo delle proprie competenze".

"Il presidente Ceriscioli, invece, ha voluto portare avanti autonomamente, e senza il supporto di alcuna motivazione scientifica, un'ordinanza che viola più principi e non garantisce ai cittadini marchigiani alcuna certezza che avrebbero, invece, se la Regione adottasse l’ordinanza tipo condivisa da tutti. Tale condotta amministrativa porta con sé conseguenze gravi, per questo motivo abbiamo voluto agire in maniera tempestiva, invocando la tutela dell'autorità giurisdizionale competente”.