Coronavirus: Boccia, 'ordinanza presidente Marche Ceriscioli crea caos'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Chi rappresenta lo Stato, ad ogni livello istituzionale, dovrebbe avere sempre un alto senso delle istituzioni. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, nonostante l’accordo condiviso tra Stato e Regioni sull’emanazione di un’ordinanza tipo per le aree ‘no cluster’ ha preferito seguire una strada autonoma non confortata da alcuna evidenza scientifica". Lo dice in una nota il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia.

"Governo e Regioni stanno completando un lavoro condiviso, rigoroso e importante che tocca tutto il sistema delle relazioni tra stato centrale, Regioni e autonomie locali nell'emergenza Covid-19. Se il Paese resta unito si riparte presto. In queste ore tutte le Regioni italiane che hanno partecipato al confronto con il governo centrale stanno varando la stessa ordinanza proposta dal ministro della salute con il contributo dell’Istituto superiore di Sanità e della Protezione civile che garantisce il massimo della sicurezza e del contenimento del contagio per le Regioni in cui non sono presenti focolai".