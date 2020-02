Coronavirus: Casellati, 'sostegno a economia, occasione anche per Ue'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Purtroppo il Veneto, la Lombardia e tutto il nord vivono una situazione di grande sofferenza. Sono le regioni che costituiscono il traino economico di tutta l'Italia e allora occorre che si pensi a misure anche di carattere fiscale, che possano venire incontro alle attività economiche e produttive e da parte dell'Italia e anche dell'Europa, perchè oggi l'Europa può avere un'occasione straordinaria per dimostrare a tutti noi come sia importante appartenere alla casa comune dell'Unione europea". Lo ha detto in un'intervista al Tg2 la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.