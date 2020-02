Coronavirus: Conte, 'ospedale Codogno? No polemiche, Ssn eccezionale'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Abbiamo un personale sanitario e un sistema sanitario eccezionale, dal 1978. Abbiamo donne e uomini a tutti i livelli che fanno turni massacranti con grande impegno. Non è il momento delle polemiche, non era questa l'intenzione. Non estrapoliamo una frase". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in collegamento dalla Protezione civile a L'Aria che tira, tornando sulle parole di lunedì sull'ospedale di Codogno.