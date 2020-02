Coronavirus: Conte, 'sorpreso da Marche su chiusura scuole, così è caos'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – La decisione della Regione Marche, di chiudere le scuole a partire da oggi, lo ha "sorpreso, nel corso della mattinata di ieri", durante la riunione in Protezione Civile con i governatori, "abbiamo tutti concordato su un protocollo, nel pomeriggio le Marche hanno realizzato questo scarto. In questo momento non fa bene, se ognuno va per conto suo si crea confusione generale nel paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento dalla Protezione Civile a 'L'Aria che tira' su La7.

"Chiusura delle scuole significa creare problemi ai genitori – aggiunge il presidente del Consiglio – con contraccolpi sul sistema produttivo e a catena", dunque, il ragionamento, deve essere una misura adottata in extrema ratio.