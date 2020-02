Coronavirus: Guidesi (Lega) assente forzato, caso in Giunta Regolamento Camera

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – La Giunta del Regolamento della Camera si occuperà domani di valutare come disciplinare la questione di deputati costretti alle assenze forzate, come è il caso del leghista Guido Guidesi, che in questi giorni non può lasciare Codogno a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato in Aula il presidente Roberto Fico, accogliendo le sollecitazioni avanzate da vari parlamentari.

Per ora Guidesi viene considerato in missione e il Pd ha dato disponibilità a non far partecipare un suo esponente alle votazioni per equilibrare così l'assenza dell'esponente leghista. Tuttavia è stato notato che la soluzione trovata non può rappresentare un precedente e che è necessario valutare come regolare casi analoghi che potrebbero ripresentarsi in futuro.