Coronavirus: M5S, 'per sostegno turismo adottare credito d'imposta'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Quello del turismo è un comparto fondamentale per l'economia del Paese. In ragione del forte contraccolpo che il settore sta subendo a causa dell'emergenza <a href="https://www.notizie.it/tag/coronavirus/">coronavirus</a>, il Movimento 5 Stelle ritiene che tra le misure di sostegno che verranno adottate nei prossimi giorni ci debba essere anche il credito d'imposta, a beneficio delle imprese italiane del settore che registrino un sensibile calo del fatturato. L'auspicio è che questa proposta trovi la massima condivisione da parte di tutte le forze politiche". Si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.