Coronavirus: Meloni, 'Conte con falla Ssn ha trasformato Italia in paese untore'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Fdi sin dall'inizio disponibile a dare una mano in modo serio", senza polemiche ma "il governo un pochino sì". Lo ha detto in aula alla Camera la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo le comunicazioni del ministro Roberto Speranza.

"Credo si siano dati messaggi un po' schizofrenici e poi abbiamo visto un presidente del Consiglio che a un certo punto si è messo a dire, davanti al mondo, che c'era stata una falla nel sistema sanitario nazionale trasformando in un secondo l'Italia nella nazione untrice d'Europa. Perchè lo ha fatto? Per attaccare un avversario interno, per far vedere che è più bravo lui dei governatori di centrodestra? Ma così scredita l'intera nazione che rappresenta".

E poi, aggiunge Meloni, sono da sottolineare le "conseguenze economiche drammatiche che l'Italia sta avendo.

Ci sono intere imprese che rischiano di chiudere. Il tema non è rinviare il pagamento dei tributi, il tema è che i tributi vanno diminuiti considerando quello che si è perso per il Coronavirus".