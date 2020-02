Coronavirus: Mido, fiera occhialeria si terrà a Milano dal 5 al 7 luglio

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – La 50esima edizione del Mido, la manifestazione internazionale dell’occhialeria, rinviata sabato scorso a causa dell'emergenza coronavirus, si terrà da domenica 5 a martedì 7 luglio 2020 a Rho Fiera Milano.

“Dopo la decisione di posticipare Mido, della cui bontà siamo ancora più convinti dopo l’escalation dell’emergenza degli ultimi giorni e dei relativi provvedimenti adottati dal governo italiano –commenta il presidente di Mido, Giovanni Vitaloni – abbiamo lavorato senza sosta nelle ultime 72 ore per poter individuare le nuove date, scelte accuratamente per andare incontro alle esigenze del settore".

Vitaloni sottolinea che "oltre al sostegno delle aziende più importanti, in queste ore ci siamo confrontati con i nostri espositori, buyer e stakeholder perché Mido è il punto di riferimento per il settore e, soprattutto in questo momento storico delicato, rappresenta lo specchio dell’occhialeria italiana e internazionale, risorsa unica e riconosciuta nel mondo come importante segmento dell’economia del nostro Paese”.