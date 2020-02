Coronavirus: odg Iv, 'ulteriori misure, rischi pesantissimi effetti su economia' (2)

(Adnkronos) – Prosegue Moretto sull'odg di Italia Viva: "Sostenere le imprese, anche in termini di sgravi tributari o contributivi per il lavoro straordinario necessario al recupero dei livelli di produzione; specifiche misure di supporto per i comparti del mondo dello spettacolo dal vivo, del teatro, della cultura e dell’intrattenimento, nonché del settore fieristico; monitorare l’andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione personale di cui alle circolari e ordinanze del Ministero della salute, valutando anche di attivare misure di calmierazione”.

“Solo con interventi del genere sarà possibile secondo noi contenere effetti un impatto sull’economia che rischia di rivelarsi pesantissimo”, conclude.