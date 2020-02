Coronavirus: ordinanza Musumeci, pulizia straordinaria su mezzi e disinfettanti per le mani

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – Pulizia straordinaria sui mezzi pubblici, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani negli uffici pubblici e sanitari, la promozione di informazioni sulle misure di prevenzione igenico sanitarie. Sono soltanto alcune delle misure previste nell'ordinanza emessa dal Governatore siciliano Nello Musumeci. Una ordinanza di quattro pagine, a cui farà seguito un'altra già nelle prossime ore.

Ecco alcune delle misure previste: "Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute".