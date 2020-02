Coronavirus, Spallanzani: negativa donna della coppia cinese

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) – "La donna cinese ricoverata dal 30 gennaio all’Istituto Spallanzani che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia, è negativa al ". Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Durante una visita all’ospedale ho visto anche il marito che è in ottime condizioni".

Lo Spallanzani ha sciolto, "a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese, casi confermati di coronavirus". Marito e moglie sono "attualmente ricoverati in degenza ordinaria. La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo coronavirus" scrive l'Inmi Spallanzani di Roma nel bollettino odierno.

"Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione".DATI – "Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 140 pazienti. Di questi, 101, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tutt'ora ricoverati" fa sapere ancora il bollettino.