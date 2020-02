Coronavirus: Speranza, 'ogni giorno controllati 150mila passeggeri'**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Ogni giorno vengono ancora controllati con termo scanner 1.400 voli e 150.000 passeggeri provenienti da rotte internazionali anche per intercettare i voli indiretti dalla Cina. Voglio ricordare che, a differenza di come alcune volte è stato riportato, nessun Paese in Europa prevede la sorveglianza domiciliare o forme di quarantena per chi viene dalle aree a rischio ancora oggi. Noi lo abbiamo fatto per gli studenti dal 8 febbraio e per tutte le persone dal 21 febbraio". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in aula alla Camera.

"A questi controlli vanno aggiunti quelli effettuati, mediamente, su 16 grandi navi al giorno, con circa 5.000 passeggeri e 1.700 membri di equipaggio. Credo in questo lavoro, e ringrazio tutte le persone che si sono impegnate, per realizzarlo.