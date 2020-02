Coronavirus: turista bergamasca positiva a Palermo, tutta la comitiva negativa al virus

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – E' risultata negativa tutta la comitiva che viaggiava a Palermo con la turista bergamasca risultata positiva. La comitiva di amici è in quarantena in albergo. Non solo, come apprende l'Adnkronos, sono risultati negativi al test anche i dipendenti dell'Hotel Mercure di Palermo che li ospita.