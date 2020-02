Coronavirus: vademecum Tribunale Palermo, udienze proseguono ma serve distanza sicurezza (2)

(Adnkronos) – E ancora: "Le udienze civili dovranno essere tenute in base a fasce orarie, previa, se del caso, la rimodulazione dei ruoli; alle udienze civili sarà consentito l’accesso soltanto ai soggetti indicati nel codice di procedura civile; per le udienze penali è raccomandata vivamente la valutazione della trattazione a porte chiuse per ragioni di igiene, a norma dell’art. 472 co.3 c.p.p.". Il vademecum prevede ancora che "gli Avvocati avranno cura di ridurre all’essenziale l’accesso nelle cancellerie, in particolare utilizzando gli strumenti telematici, e nella partecipazione alle udienze e alle altre attività processuali eviteranno, per quanto possibile, di intervenire congiuntamente a colleghi di studio, praticanti e collaboratori". "Tutti avranno cura di mantenere, per quanto possibile, una distanza di sicurezza di m.

1,50 nonché di osservare scrupolosamente le prescrizioni diramate dal Ministro della Salute del 22 febbraio 2020 e, in particolare: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso, non con le mani, se si starnutisce o si tossisce".

"Le indicazioni che precedono sono adottate sulla base della situazione in atto esistente e sono suscettibili di modifiche in caso di sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di adozione di provvedimenti ulteriori da parte delle Autorità competenti".