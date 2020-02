Coronavirus: vademecum Tribunale Palermo, udienze proseguono ma serve distanza sicurezza (3)

(Adnkronos) – Infine, i vertici degli uffici giudiziari spiegano che "sarà richiesto immediatamente un intervento di pulizia straordinaria negli Uffici con l’adozione di prodotti igienizzanti conformi alle indicazioni contenute nella circolare del Ministro della Salute del 22 febbraio 2020; tali operazioni saranno ripetute in tutte le occasioni in cui sarà ritenuto necessario; si provvederà, inoltre, all’acquisto di guanti da destinare al Personale amministrativo che opera con frequenza a contatto con l’utenza; saranno installati in punti strategici, comprese le aule di udienza, dispenser automatici con prodotti igienizzanti per le mani; al fine di evitare la concentrazione di un numero elevato di persone l’utilizzo dell’Aula Magna, dell’Aula “Crescente” e dell'Aula Baviera del Tribunale per i Minorenni sarà limitato rispettivamente a non più di 30/40 persone, 20/25 persone e 30/40 persone per volta".

E concludono: "Si confida molto nel senso di responsabilità e nella massima collaborazione da parte di tutti evitando superficiali sottovalutazioni o ingiustificati allarmismi che pregiudicherebbero anche in modo serio l’efficacia di ogni misura precauzionale".

Il documento è firmato dal Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore Generale, dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e dal Presidente dell’Ordine Avvocati di Palermo.