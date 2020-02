Coronavirus: vademecum Tribunale Palermo, udienze proseguono ma serve distanza sicurezza

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Niente stop alle udienze, civili e penali, negli uffici giudiziari di Palermo. Ma "serve mantenere una distanza di sicurezza di un metro e mezzo" e per le udienze penali "è raccomandata vivamente la valutazione della trattazione a porte chiuse per ragioni di igiene". Sono soltanto alcune delle indicazioni contenute nel vademecum realizzato dai vertici degli uffici giudiziari. In tre pagine i vertici degli uffici "E' necessario premettere che, allo stato, non esiste alcuna indicazione specifica proveniente dalle autorità competenti idonea a fare ritenere sussistente nel distretto di Palermo una concreta esposizione a rischio di contagio per Covid-19", si legge nel vademecum. "E' altresì necessario rappresentare che non sussistono le condizioni che giustifichino il provvedimento di sospensione delle udienze, pur prospettato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati".

"Tuttavia, all’esito di un incontro tra alcuni dei firmatari e alla presenza del medico addetto al presidio sanitario del Palazzo di Giustizia di Palermo, a scopo meramente precauzionale si è ritenuto opportuno fornire le indicazioni che seguono: I Magistrati, togati e onorari, il Personale amministrativo, gli Avvocati, gli Ausiliari, le Forze dell’Ordine e in genere tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano all’attività giurisdizionale dovranno segnalare alle competenti istituzioni sanitarie locali, dandone notizia anche ai Dirigenti degli Uffici, se negli ultimi quindici giorni si siano recati nelle aree individuate dalle Autorità come focolai della infezione da COVID-19 o abbiano avuto contatti con persone provenienti dalle aree predette.

In caso positivo valuteranno responsabilmente l’opportunità di chiedere di astenersi dall’attività lavorativa e anche dall’accesso negli Uffici giudiziari del Distretto sino a diverse indicazioni".