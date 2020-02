Coronavirus: Venezia, Gdf blocca venditore abusivo di mascherine

Venezia, 26 feb. (Adnkronos) – La Guardia di Finanza di Venezia ha intercettato ieri, presso il ponte di Rialto, un venditore ambulante di mascherine per la protezione di bocca e naso dal Coranavirus. Sottoposto a controllo, l'uomo di nazionalità bengalese non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione alla vendita in forma ambulante. Inoltre, gli articoli offerti erano delle mascherine antipolvere normalmente utilizzate durante i lavori di ristrutturazione e imbiancatura di immobili, di produzione cinese. Le 40 maschere che aveva al seguito sono state sequestrate e nei confronti del venditore è stato elevato un verbale con pesanti sanzioni amministrative.