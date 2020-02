Italia-Francia: domani Conte a Napoli per vertice intergovernativo con Macron

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Domani si terrà a Napoli, presso Palazzo Reale, il XXXV Vertice intergovernativo italo-francese presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Questo il programma dell'evento: alle 16 Conte accoglie Macron per l'inizio del vertice a Palazzo Reale; 16.15 foto di famiglia; 16.30 colloqui presidenziali e ministeriali; 17.30 riunione plenaria con il presidente Conte, il presidente Macron, le delegazioni presidenziali e i ministri. A seguire scambio di accordi bilaterali governativi. Ore 19 conferenza stampa.