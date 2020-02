Palermo: il Tar dice sì alla Ztl notturna

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – Il Tar dice sì alla Ztl notturna. Il Comune vince così la partita contro un gruppo di commercianti e imprenditori che si erano opposti alla decisione di Leoluca Orlando. "Non avevamo dubbi circa la bontà tecnico-amministrativa del provvedimento, così come non abbiamo dubbi sulla sua utilità per abbassare il tasso di inquinamento acustico e dell'aria nel centro storico, sostenendone la vivibilità ed anche l'economia", commenta il sindaco a caldo.

"La Ztl notturna sarà, al contrario di quanto sostenuto da alcuni, uno strumento per rivitalizzare le attività economiche. Sia quelle del centro, perché vi sarà una riduzione della pressione veicolare e del conseguente caos e per quelle esterne al Centro perché la Ztl favorirà una redistribuzione dell'utenza su tutto il territorio cittadino".