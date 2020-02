Prescrizione: Pd, 'da Ue richiamo a tempi certi e ragionevoli processo'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Il pronunciamento della Commissione Europea sulle questioni della Giustizia italiana va preso nel suo insieme, considerandone tutti gli aspetti e non solo quelli legati alla prescrizione sulle cui modifiche, peraltro, è stata raggiunta già una intesa". Lo sottolinea in una nota il deputato e responsabile giustizia del Pd Walter Verini.

"La Ue, giustamente, richiama a lavorare su priorità, come quella di garantire tempi certi e durata ragionevole dei processi. E invita a rafforzare ancora di più la prevenzione e il contrasto della corruzione. Su questi temi è necessario un impegno corale di Governo e maggioranza, in un confronto senza asprezze e strumentalità, che consenta di dare finalmente al Paese una giustizia giusta ed efficiente”.