Roma: Meloni, 'candidato sindaco deve saper governare non solo vincere'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Per la candidatura a sindaco di Roma, "bisogna trovare un nome efficace, vincente e in grado di governare, perchè, come dimostra bene il caso Raggi, non è che se trovi una persona capace in campagna elettorale poi trovi anche una persona che è capace a governare. Bisogna mettere un occhio anche sulla capacità che una persona ha di governare una macchina complessa come Roma". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Rtr 99. "Non è una figura facilissima da trovare, ho in testa almeno due nomi", aggiunge.