Trasporti: Cna Fita, vengono rispettati standard di sicurezza

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Chiunque effettui trasporto merci o persone deve essere chiamato a soddisfare quanto prescritto dalle nuove norme in discussione alla Camera". Ad affermarlo sono i rappresentanti di Cna Fita davanti ai componenti della IX Commissione Trasporti della Camera nell’audizione sulla qualificazione e la formazione periodica dei conducenti dei veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida.

Cna Fita ritiene che occorre assicurare il rispetto di standard di sicurezza adeguati. Da qui la richiesta di riconsiderare le deroghe previste a favore del trasporto occasionale, il cui perimetro sfugge ad una definizione puntuale, e la necessità di porre attenzione alle macchine agricole, le quali circolano su strada a fronte di regole lasche e poco attente alla sicurezza stradale.