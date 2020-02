Coronavirus: Martina, 'foto Fontana non aiuta'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Era proprio necessario per il presidente Fontana farsi immortalare sui social con una mascherina alla bocca? Penso proprio di no". Lo dice l'ex segretario del Pd, Maurizio Martina.

"In un momento come questo -aggiunge- le istituzioni devono dare un segno di equilibrio e compostezza e lavorare sodo con serietà, evitando di alimentare panico per non danneggiare ulteriormente i cittadini e il Paese. Purtroppo non mi pare che farsi fotografare in quel modo aiuti a tenere questo atteggiamento”.