Coronavirus: Musumeci a turisti, ‘terra sicura, virus importato, lavoriamo per circoscriverlo’

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – "Ai turisti dobbiamo dire: ‘signori, la Sicilia è una terra sicura. Non ci sono focolai legati all’’Isola. Lo abbiamo importato questo maledetto male e dobbiamo fare in modo che resti circoscritto". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci.