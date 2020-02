Coronavirus: Musumeci, ‘Governo accentui controlli, tutti casi qui arrivano da Nord’**

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – "La nostra la rabbia è questa: tutti i casi registrati in Sicilia arrivano dal Nord. Per questo chiediamo al Governo nazionale di accentuare i controlli. E’ mai possibile che chi arriva dalla Lombardia e dal Veneto non sia controllato? Che si possa arrivare in porto e non essere controllato? Quanti pullman arrivano qui passando dallo Stretto senza controlli?". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci.