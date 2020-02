Coronavirus: Musumeci, ‘imprese in difficoltà, apprensione per iniziative Roma’

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – "Viviamo una condizione di assoluta difficoltà e probabilmente l’emergenza Coronavirus provocherà ulteriori negative ricadute sul mondo delle imprese. Per questo guardiano con attenzione e apprensione alle iniziative del Governo nazionale a sostegno delle imprese già in difficoltà". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo d’Orleans, parlando delle ricadute economiche dell’emergenza Coronavirus arrivata anche in Sicilia.