Coronavirus: Musumeci, 'no a polemiche ma meglio se i turisti del Nord non arrivino’

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – “Nessuno vuole alimentare polemiche ma è mai possibile che la gente arriva dalla Lombardia e dal Veneto e nessuno controlli? Eppure lo Stato ritiene di avere fatto tutto quanto era necessario nel controllo dei passeggeri in arrivo”. A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, aggiungendo: “Se un cittadino arriva dal Nord avverte il senso di responsabilità di comunicarlo alle autorità sanitarie, lo tengono sotto monitoraggio. Intanto se i turisti arrivano dal Nord Europa in questo momento sarebbe bene non arrivassero. Tutto può accadere, ma se ci fossero controlli minimi all’accesso in Sicilia eviteremmo alcune situazioni”.