Coronavirus, news Adnkronos Salute gratuite per il web contro fake news

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) – Possibilità di accedere alle principali news e di pubblicare liberamente la produzione specialistica dedicata all'emergenza coronavirus, con la possibilità di contribuire alla diffusione di un'informazione verificata. Con questa iniziativa, rivolta a tutto il mondo del web (testate giornalistiche, blog, portali etc.), Adnkronos Salute ha deciso di offrire libero accesso alle proprie notizie, per contrastare le fake news che in questi giorni hanno creato allarmismi ingiustificati, rischiando di minare l'efficacia dei provvedimenti del Governo, delle Regioni e degli enti locali contro la propagazione di Covid-19.

Per poter ricevere e avere l'immediato accesso alle news sarà sufficiente inviare una mail all'indirizzo dsb@adnkronos.com. Le notizie saranno messe gratuitamente a disposizione di tutti gli operatori digitali che ne faranno richiesta.

Da anni impegnata quotidianamente per un'informazione di assoluta qualità in un ambito tanto delicato come la sanità e il benessere delle persone, Adnkronos ha valutato di fondamentale importanza la comunicazione di informazioni qualificate sull'emergenza in atto, in un momento di difficoltà per tutto il Paese, le istituzioni, le imprese e i cittadini, attraverso un'operazione rivolta alla massima diffusione delle notizie realmente più significative per i lettori.