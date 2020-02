Coronavirus: Taxi a Comune Roma, ridurre numero vetture e misure sostegno economico

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Riduzione temporanea del numero di vetture in servizio; introduzione di un codice di comportamento specifico; introduzione di strumenti di sostegno economico agli operatori; sospensione di tutti i contratti ed esternalizzazioni rilasciati dal comune di Roma per servizi che possono essere svolti dalle licenze taxi ed autorizzazioni di noleggio comunali. Sono queste le misure che le associazioni di rappresentanza dei taxi Unica, Filt Cgil, Uri, Uri Taxi, Cna, Tras, Movimento Italiano Taxi chiedono "con estrema urgenza" al sindaco di Roma Virginia Raggi e all'assessore ai Trasporti, Pietro Calabrese per far fronte al "preoccupante calo della domanda di servizi di trasporto" a Roma legato all'emergenza coronavirus.