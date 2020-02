Coronavirus: Uil Sicilia, 'serve analisi oggettiva, governo non sfugga confronto con sindacati'

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – "C’è bisogno di un’analisi oggettiva e non di dichiarazioni roboanti che aumentano solo panico e che di certo non risolvono i problemi reali. Per questo, prima di tutto, serve monitorare e fornire materiali necessari, garantire al meglio turni e presenze nelle strutture ospedaliere siciliane, già in condizione di forte stress". Così il segretario della Uil Sicilia Claudio Barone interviene sull'emergenza Coronavirus in Sicilia.

"Occorre tutelare chi lavora nel settore sanitario per potere garantire un servizio all’altezza dell’emergenza – ha aggiunto – Chiediamo al governo Musumeci e all’assessore Razza di non continuare a sfuggire al confronto con le organizzazioni sindacali".